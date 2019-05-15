В Ярославле изменится движение автобуса по маршруту №13

15 Май 10:39 2019-05-15T10:39:04+03:00

Новое время отправления будет введено с конца мая

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С 27 мая в Ярославле изменится маршрут движения автобуса №13 «Богоявленская площадь – 5 МКР». Изменения коснутся как будних, так выходных дней.

В будни движение автобуса начнется от остановки «Богоявленская площадь» в 6 часов 21 минуту, а от остановки «5 МКР» – в 5 часов 52 минуты.

Последний рейс от «Богоявленской площади» пройдет в 23 часа 8 минут, а от «5 МКР» – в 22 часа 56 минут.

В выходные дни окончание движения автобусов от остановки «Богоявленская площадь» будет осуществляться в 22 часа 8 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU