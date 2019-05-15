2019-05-15T09:58:33+03:00
Общество

В Рыбинске пропал пенсионер, который ушел из дома в начале апреля

Организована доследственная проверка
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Рост дедушки – 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седыеРост дедушки – 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седыеФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

4 апреля 2019 года из дома в Рыбинске ушел 82-летний пожилой мужчина. Всеволод Иванович Рябинин не вернулся до настоящего времени. Его рост – 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые. Дедушка был одет в черную куртку, черные брюки, черные сапоги, темно-синий свитер и серую шапку. С собой у пенсионера был брезентовый рюкзак.

– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Всеволода Ивановича, позвоните по телефонам 02 или в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области по телефону 8(4855) 28-12-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты приехали в Ярославль, чтобы оценить его потенциал для ЧМ по волейболу
Экстренное предупреждение: температура в Ярославле может упасть ниже нуля
Спонсоры неожиданно продлили голосование за бесплатный каток
В Ярославле пропал мужчина с седой бородой и шрамом на брови
Под Ярославлем столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть госпитализированные
Ярославские приставы арестовали иномарку у мужчины, задолжавшего 800 тысяч рублей
Высший пилотаж из кабины летчика: опубликовано видео в формате 360 градусов со Дня Победы в Ярославле
В Рыбинске у дачников украли трехтонную цистерну
В муниципалитет Ярославля выбрали ранее судимого юриста
Семье погибшего в «Шереметьево» ярославца выплатят два миллиона рублей
Доверяй, но не всякому: в Ярославле пенсионер чуть не оставил бабулю без квартиры
В музее истории города Ярославля теперь новый директор
Виноват в столкновении: в Ярославле осужден житель Мурманска за нарушение ПДД
В порыве гнева: пассажир, напавший с ножом на таксиста в Ярославле, заключен под стражу
В Ярославской области чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры
В День города для ярославцев споют «Отпетые мошенники» и прогремит салют