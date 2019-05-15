В Рыбинске пропал пенсионер, который ушел из дома в начале апреля

15 Май 09:58 2019-05-15T09:58:33+03:00

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4 апреля 2019 года из дома в Рыбинске ушел 82-летний пожилой мужчина. Всеволод Иванович Рябинин не вернулся до настоящего времени. Его рост – 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые. Дедушка был одет в черную куртку, черные брюки, черные сапоги, темно-синий свитер и серую шапку. С собой у пенсионера был брезентовый рюкзак.

– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Всеволода Ивановича, позвоните по телефонам 02 или в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области по телефону 8(4855) 28-12-81.

ИСТОЧНИК KP.RU