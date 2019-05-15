В Ярославле после пожара проверили на прочность детский сад в «Яблоневом посаде»

15 Май 09:21 2019-05-15T09:21:21+03:00

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В детском саду в микрорайоне «Яблоневый посад» Дзержинского района провели лабораторные исследования. Здание загорелось утром 13 мая. Площадь возгорания была небольшая – 10 квадратных метров, однако, проверить прочность плит перекрытия и несущих конструкций после пожара нужно обязательно.

— Есть определённые допустимые нормы, на которые опираются сотрудники при составлении заключения, — рассказала начальник лаборатории «АльтерЛаб» Надежда Тимакова.

Результаты исследований станут известны в четверг, 16 мая. От них будет зависеть дальнейшее строительство здания.

ИСТОЧНИК KP.RU