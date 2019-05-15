2019-05-15T08:38:09+03:00
Общество

Карякинский парк в Рыбинске откроется в конце мая

Его закрывали на весеннюю просушку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сейчас в парке специалисты формируют клумбыСейчас в парке специалисты формируют клумбыФото: Администрация Рыбинска
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31 мая в Рыбинске начнет работать Карякинский парк. С конца марта он был закрыт для того, чтобы провести весеннюю просушку и садово-парковые работы.

Закрыть парк решили специалисты городской администрации. Они оценили состояние объекта в начале весны, дополнительно просыпали всю территорию плодородным слоем земли, а также засеяли парк травой. Кроме этого, в парке убрали ветки и подсадили хвойники, а кустарники и деревья обработали цирконием. Теперь там формируются клумбы.

Уже скоро горожане смогут гулять по зеленым аллеям Карякинского парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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