Карякинский парк в Рыбинске откроется в конце мая
Его закрывали на весеннюю просушку
Сейчас в парке специалисты формируют клумбыФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:
31 мая в Рыбинске начнет работать Карякинский парк. С конца марта он был закрыт для того, чтобы провести весеннюю просушку и садово-парковые работы.
Закрыть парк решили специалисты городской администрации. Они оценили состояние объекта в начале весны, дополнительно просыпали всю территорию плодородным слоем земли, а также засеяли парк травой. Кроме этого, в парке убрали ветки и подсадили хвойники, а кустарники и деревья обработали цирконием. Теперь там формируются клумбы.
Уже скоро горожане смогут гулять по зеленым аллеям Карякинского парка.
ИСТОЧНИК KP.RU