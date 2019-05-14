Завтра в Ярославле будет гроза

14 Май 19:19 2019-05-14T19:19:18+03:00

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Завтра, 15 мая, в Ярославской области ожидается гроза. В целом погода будет переменная: то облачная с прояснениями, то выглянет солнце, а местами может начинаться кратковременный дождь. Подует северный ветер 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до 8 градусов, а днем будет относительно тепло: до +23 градусов. Метеорологическая видимость хорошая: до 9000 метров в секунду. Выходя из дома, не забывайте зонт и солнечные очки!

ИСТОЧНИК KP.RU