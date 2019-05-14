2019-05-14T17:25:09+03:00
Происшествия

В Тутаеве девушка украла мобильный телефон из дома друга пока тот спал

Преступница была пьяна
Полина ЗАЙЦЕВА
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В дежурную часть полиции Тутаева обратился 24-летний молодой человек, у которого украли мобильный телефон. Парень заявил, что телефон пропал из его собственного дома. Сотрудники полиции быстро установили 25-летнюю подозреваемую.

- Девушка пояснила, что после распития спиртных напитков в доме заявителя, когда он уснул, заметила на столике телефон и решила воспользоваться ситуацией, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей. Телефон у девушки изъяли, она признала свою вину. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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