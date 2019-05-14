В Рыбинске могут закрыть станцию скорой помощи в микрорайоне Мариевка

14 Май 17:28 2019-05-14T17:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Рыбинска Дмитрий Горбунов в сети «ВКонтакте» разместил пост о закрытии станции скорой помощи, обслуживающей микрорайон Мариевка.

- В Рыбинске уже несколько лет назад закрыли станцию скорой помощи в микрорайоне Слип. Если что-то случится с мостом через Волгу, больной помощь получит минимум часа через полтора. В вашем районе теперь тоже скорой не будет. Если вы не заметили, то бригад на филиал уже не выделяется очень давно. На днях оттуда вывезли всю мебель. По инсайдерской информации закрытие состоится 20 мая, - пишет житель города.

Все это по мнению автора поста приведет к тому, что врачи неотложки просто не будут успевать оказывать необходимую помощь пациентам.

По этому поводу запрос в департамент здравоохранения области подготовила депутат Ярославской облдумы Елена Кузнецова.

Между тем, в региональном департаменте здравоохранения и фармации сообщили, что вопрос о судьбе этого отделения пока не решен.

- Станция скорой медицинской помощи анализирует необходимость работы обособленного подразделения № 2, которое находится на улице Волочаевской в Рыбинске. Расположено оно на расстоянии трех километров от центральной подстанции, то есть в пяти минутах езды. И его закрытие никак не повлияет на доступность скорой медицинской помощи для жителей Рыбинска, - прокомментировали ситуацию в департаменте.

Также в правительстве напомнили, что существующая инфраструктура скорой помощи в Рыбинске формировалась, когда население города составляло 300 тысяч человек. Сейчас оно насчитывает чуть более 170 тысяч. При этом, по словам самих сотрудников скорой помощи, нагрузка на отделение №2 очень большая. А концентрации кадров и техники на центральной подстанции позволит равномерно распределять загруженность бригад. Пока идет анализ предполагаемой работы в новом режиме. На центральную подстанцию перевели две бригады, работавшие в отделении №2, а фельдшеры по приему вызовов остались на месте. Специалисты мониторят времени доезда бригад на вызовы в зону обслуживания отделения №2. Только после тщательной проработки вопроса будет принято решение - закрыть отделение №2 или нет.

Кроме того, в департаменте здравоохранения подчеркнули, что проблем с временем доезда скорой до пациентов в Рыбинске нет: в среднем время приезда скорой в Рыбинске составляет 16 минут, в нормативно установленные 20 минут бригады укладываются в 92% случаев, экстренные вызовы укладываются в нормативный срок в 100% случаев (среднее их время в пути – 10 минут).

ИСТОЧНИК KP.RU