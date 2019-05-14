2019-05-14T16:48:11+03:00
Происшествия

Парня из Рыбинска осудят за уклонение от военной службы

Он долго не являлся в военный комиссариат, не имея законных оснований для этого
Екатерина РЯБЦЕВА
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19-летний житель Рыбинска уклонялся от призыва на военную службу. В период призыва, с июля 2017 года по март 2019 года, парень намеренно не приходил в военный комиссариат в своем городе. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. После того, как следователи собрали достаточную доказательную базу, они направили обвинительное заключение в суд.

Теперь молодой человек может заплатить штраф в 200 тысяч рублей или отправиться на принудительные работы на два года, а также лишиться свободы на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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