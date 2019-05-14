Под Ярославлем девушка нашла чужую кредитку и оплатила ей покупки

14 Май 16:36 2019-05-14T16:36:25+03:00

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В полицию Ярославля обратилась 25-летняя девушка, у которой с банковской карты исчезли деньги. Девушка рассказала, что не заметила как потеряла карту, а вскоре кто-то снял с нее три с половиной тысячи рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, - сообщили в пресс-службе полиции Ярославской области. - Ей оказалась 22-летняя жительница Ростовского района.

Девушка рассказала, что нашла кредитку в одном из торговых центров. На подозреваемую уже завели уголовное дело, она намерена полностью возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU