Студента ярославского колледжа заключили под стражу за наркотики

14 Май 16:11 2019-05-14T16:11:53+03:00

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18-летнего студента одного из ярославских колледжей задержали полицейские. У парня с собой было порошковое вещество в крупном размере. В составе порошка обнаружено наркотическое средство. Студент не отрицает свою вину, однако наркозависимым себя не считает, но употребляет наркотики не реже раза в неделю. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной отвественности, а был задержан, когда находился на испытательном сроке.

– С учетом позиции представителя прокуратуры Красноперекопский районный суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU