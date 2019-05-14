Во время драки житель Рыбинска украл у оппонента мобильный телефон

14 Май 16:06 2019-05-14T16:06:46+03:00

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В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе началась драка. После окончания конфликта выяснилось, что у одного из мужчин пропал мобильный телефон. Сотрудники полиции по горячим следам нашли 33-летнего подозреваемого.

- Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Подозреваемым даны признательные показания.

Мужчина рассказал, что во время потасовки из кармана потерпевшего выпал мобильный телефон, который он подобрал. На преступника уже завели уголовное дело. Уточняется, что раньше он уже бы судим.

ИСТОЧНИК KP.RU