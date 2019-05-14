2019-05-14T16:10:14+03:00
Происшествия

В Ярославской области у железной дороги нашли 35 артиллерийских снарядов

А под Тутаевом – старую гранату
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Фото: Росгвардия.В Ярославской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Фото: Росгвардия.
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В Ярославской области сразу в нескольких местах нашли снаряды. Предметы, похожие на артиллерийские снаряды, обнаружили рабочие при проверке железнодорожных путей на перегоне « Родионово-Пищалкино» в Некоузском районе. Снаряды находились всего в 13 метах от железнодорожного полотна.

- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Рыбинска, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

С помощью специальной техники специалисты установили, что в земле находилось 35 артиллерийских снарядов калибром 122 мм времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер осторожности снаряды вывезли в ближайший песчаный карьер и уничтожили.

Кроме того, в Тутаевском районе местный житель нашел на берегу реки Рекуша старую гранату. Этот снаряд тоже был обезврежен и уничтожен.

Гранату обнаружили у реки в Тутаевском районе. Фото: Росгвардия.

Гранату обнаружили у реки в Тутаевском районе. Фото: Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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