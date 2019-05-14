В Ярославской области у железной дороги нашли 35 артиллерийских снарядов
В Ярославской области сразу в нескольких местах нашли снаряды. Предметы, похожие на артиллерийские снаряды, обнаружили рабочие при проверке железнодорожных путей на перегоне « Родионово-Пищалкино» в Некоузском районе. Снаряды находились всего в 13 метах от железнодорожного полотна.
- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Рыбинска, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
С помощью специальной техники специалисты установили, что в земле находилось 35 артиллерийских снарядов калибром 122 мм времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер осторожности снаряды вывезли в ближайший песчаный карьер и уничтожили.
Кроме того, в Тутаевском районе местный житель нашел на берегу реки Рекуша старую гранату. Этот снаряд тоже был обезврежен и уничтожен.
Гранату обнаружили у реки в Тутаевском районе. Фото: Росгвардия.
ИСТОЧНИК KP.RU