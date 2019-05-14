В Ярославской области у железной дороги нашли 35 артиллерийских снарядов

14 Май 16:10 2019-05-14T16:10:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области сразу в нескольких местах нашли снаряды. Предметы, похожие на артиллерийские снаряды, обнаружили рабочие при проверке железнодорожных путей на перегоне « Родионово-Пищалкино» в Некоузском районе. Снаряды находились всего в 13 метах от железнодорожного полотна.

- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Рыбинска, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

С помощью специальной техники специалисты установили, что в земле находилось 35 артиллерийских снарядов калибром 122 мм времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер осторожности снаряды вывезли в ближайший песчаный карьер и уничтожили.

Кроме того, в Тутаевском районе местный житель нашел на берегу реки Рекуша старую гранату. Этот снаряд тоже был обезврежен и уничтожен.

Гранату обнаружили у реки в Тутаевском районе. Фото: Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU