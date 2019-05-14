В Ярославле мужчина до смерти забил больного отца его же тростью

14 Май 14:26 2019-05-14T14:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

46-летний ярославец до смерти избил пожилого отца. Произошло это в квартире на улице Елены Колесовой, где и жила семья. Известно, что 70-летний мужчина был болен – сломал ногу и плохо ходил. Сын был вынужден ухаживать за ним. Отношения между мужчинами были натянутыми.

- По версии следствия, ночью 11 мая подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим отцом избил его. От полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Есть информация, что сын забил отца его же тростью. Поняв, что наделал, мужчина сам вызвал правоохранителей.

Сейчас преступник задержан. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Идет расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU