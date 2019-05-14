Четыре человека пострадали в ДТП на окружной дороге Ярославля
Двоим травмированным потребовалась госпитализация
В ДТП на окружной дороге в Ярославле пострадали четверо человек. Фото: МЧС по Ярославской области.
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Четверо человек пострадали при столкновении двух автомобилей на юго-западной окружной дороге Ярославля, недалеко от поселка Ивняки и моста через Которосль. ДТП произошло в 21 час 23 минуты 13 мая. Машины «Тойота Ярис» и «Хонда Аккорд» столкнулись практически лоб в лоб.
- В результате аварии были госпитализированы 30-летняя пассажирка «Тойоты» и 29-летний водитель «Хонды». На амбулаторное лечение отпущены 54-летний водитель и 31-летний пассажир «Тойоты», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU