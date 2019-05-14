2019-05-14T13:36:48+03:00
Происшествия

Бывший генеральный директор ликеро-водочного завода отправится в тюрьму за неуплату налогов

Он включал в налоговые декларации ложные сведения
Екатерина РЯБЦЕВА
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По материалам налоговых органов было возбуждено уголовное делоПо материалам налоговых органов было возбуждено уголовное делоФото: СУ СКР по Ярославской области
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38-летнего бывшего генерального директора «Ликеро-водочного завода «Ярославский» суд признал виновным. С января по декабрь 2015 года он умышленно уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, включая в налоговые декларации ложные сведения. По материалам налоговых органов было возбуждено уголовное дело.

– В ходе следствия были приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного государственному бюджету, преступными действиями подсудимого, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Ярославской области.

Следователи арестовали все имущество организации.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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