Бывший генеральный директор ликеро-водочного завода отправится в тюрьму за неуплату налогов

14 Май 13:36 2019-05-14T13:36:48+03:00

По материалам налоговых органов было возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Ярославской области

Он включал в налоговые декларации ложные сведения

Изменить размер текста: A A

38-летнего бывшего генерального директора «Ликеро-водочного завода «Ярославский» суд признал виновным. С января по декабрь 2015 года он умышленно уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, включая в налоговые декларации ложные сведения. По материалам налоговых органов было возбуждено уголовное дело.

– В ходе следствия были приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного государственному бюджету, преступными действиями подсудимого, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Ярославской области.

Следователи арестовали все имущество организации.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU