В ярославский двор забежал дикий лось

14 Май 12:47 2019-05-14T12:47:24+03:00

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В Ярославль пришел лось. Дикое животное заметили местные жители Пятерки. Лось испугался сильнее очевидцев: он носился по дворам, скрываясь от камер и удивленных прохожих. Фотографии появились в группе «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» Вконтакте.

– Пишут, что это происходило на Чкалова,19, – рассказал в комментариях к посту пользователь Дмитрий.

Куда побежал лось – неизвестно. Главное, чтобы он не выбежал на дорогу и не доставил неприятностей водителям, которые платят большие штрафы за сбитых животных.

ИСТОЧНИК KP.RU