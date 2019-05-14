В ярославский двор забежал дикий лось
Животное носилось, пугая собак и прохожих
Куда побежал лось – неизвестно/ФОТО: соцсети
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В Ярославль пришел лось. Дикое животное заметили местные жители Пятерки. Лось испугался сильнее очевидцев: он носился по дворам, скрываясь от камер и удивленных прохожих. Фотографии появились в группе «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» Вконтакте.
– Пишут, что это происходило на Чкалова,19, – рассказал в комментариях к посту пользователь Дмитрий.
Куда побежал лось – неизвестно. Главное, чтобы он не выбежал на дорогу и не доставил неприятностей водителям, которые платят большие штрафы за сбитых животных.
ИСТОЧНИК KP.RU