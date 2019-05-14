Ярославец заплатил штраф в 60 тысяч рублей за пьяный скандал в кожно-венерологическом диспансере

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-14T12:00:33+03:00

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38-летний ярославец устроил в кожно-венерологическом диспансере скандал. Мужчина был пьян и ругался матом. Медики позвонили в полицию и рассказали, что у них происходит. Когда сотрудники полиции приехали усмирять буйного пациента, он выразил свое неповиновение и обругал представителей власти. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.

Судебные приставы объяснили ярославцу, что если он вовремя не выплатит уголовный штраф, то последствия не заставят себя ждать. Тогда должник погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU