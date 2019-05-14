2019-05-14T09:54:57+03:00
Общество

Каждый третий клещ в Ярославской области переносит боррелиоз

Территорию Ярославля пообещали полностью обработать от опасных насекомых до 17 мая
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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30% клещей в Ярославской области заражены боррелиями.30% клещей в Ярославской области заражены боррелиями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Территорию Ярославля полностью обработают от клещей до 17 мая. Об этом на общегородском совещании в мэрии города 14 мая сообщил директор ДГХ Сергей Тальянов. По словам чиновника, в настоящее время уже проведена обработка кладбищ, территорий садиков и школ, части парков, скверов, пляжей.

- Работа проведена на 482 из 524 запланированных гектаров. Это составляет 92%, - уточнил Тальянов.

Между тем, в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала сезона в Ярославской области зарегистрировано уже 500 обращений пострадавших от клещей жителей. Как показали исследования, 30% принесенных в лаборатории насекомых оказались заражены боррелиями. К счастью, случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом пока не зарегистрировано.

Специалисты напомнили, что в апреле-июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная. Поэтому жителям посоветовали соблюдать меры профилактики - при выезде на природу нужно регулярно проводить само- и взаимоосмотры, обрабатывать одежду репеллентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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