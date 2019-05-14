Два года колонии: в Ярославле поймали мужчину с двумя самопалами

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-14T08:48:57+03:00

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В Ярославле вынесли приговор не самому активному преступнику. Все, в чем провинился 36-летний ярославец, - он с другом купил два пистолета с патронами и убрал к себе в тайник.

- Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), - рассказали в ярославской прокуратуре.

Самопальные пистолеты друзья купили еще год назад. И неизвестно, как правоохранители вышли на тайник. Но факт остается фактом. За лежащие в тайнике пистолеты житель Дзержинского района получил два года тюрьмы. Ну и, пистолеты с патронами отняли.

ИСТОЧНИК KP.RU