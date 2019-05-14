2019-05-14T07:05:01+03:00
Происшествия

Год за погоню со стрельбой: в Рыбинске посадили пьяного лихача-рецидивиста

Полицейским пришлось постараться, чтобы поймать водителя
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Суд посадил лихача в тюрьмуСуд посадил лихача в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рыбинске вынесли приговор водителю, попавшему в криминальную историю с лихим сюжетом. Полгода назад полиция в ночи гналась за ним со стрельбой, чтобы остановить опасного лихача на "Жигулях". Опасного, пьяного и рецидивиста.

- Посредством сигнального громкоговорящего устройства водитель неоднократно предупреждался о применении табельного огнестрельного оружия, так как создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Лихач не внял предупреждениям. А полиция исполнила свои угрозы и начала стрелять по колёсам. Только на дороге Рыбинск-Мышкин "Жигулям" прострелили задние колеса, и злоумышленника поймали. За такие усилия и нарушение закона 25-летнему жителю Некоузского района присудили год колонии-поселения. А на следующие два с половиной года он не сможет законно сесть за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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