Полтысячи ярославцев покусали клещи с начала сезона: куда нести микрохищников
Уже больше 500 человек пострадали от клещей с начала сезона. И это только те, кто принес присосавшихся хищников в лаборатории.
- В апреле-июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная. По данным мониторинга 30% клещей, доставленных населением в лаборатории, заражены боррелиями, - рассказали в ярославском управлении Роспотребнадзора.
По данным из лабораторий, 30% клещей были переносчиками боррелиоза. Но передать ярославцам эту болезнь или не менее опасный энцефалит ни один клещ не успел.
На природе нужно быть предельно осторожными, пользоваться специальными спреями и осматривать тело. Но если клещ уже присосался, не стоит его отрывать от тела. Нужно сразу ехать в лабораторию, где это сделают обученные люди.
Адреса лабораторий:
Ярославль:
- ул. Войнова, д.1; телефон 8(4852)733642.
Работает каждый день с 8.00 до 17.00
Рыбинск:
- ул. Солнечная, д.39; телефон 8(4855)551288
Работает: понедельник-пятница 8.00-16.30, суббота 8.00-13.00
Ростов:
- Перовский переулок, д.19; телефон 8(48536)62543
Работает: понедельник – пятница 9.00-15.00, суббота-воскресенье 9.00-12.00
ИСТОЧНИК KP.RU