Еще 73 московских автобуса появится в Ярославле летом
Автобусы исправны, и это главное
Автобусы из Москвы исправныФото: Правительство Ярославской области
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Правительство Москвы отдаст Ярославлю 73 автобуса. Очередная партия ЛиАЗов большого и среднего класса прибудет в город в июле.
– Подвижной состав осмотрели специалисты транспортного комплекса Ярославской области, – рассказала Екатерина Галеева, и. о. директора регионального департамента транспорта. – Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту при перевозке пассажиров.
Сейчас правительства оформляют все нужные документы. К середине лета старая новая техника пополнит ярославский автопарк.
ИСТОЧНИК KP.RU