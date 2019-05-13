2019-05-13T20:45:15+03:00
Общество

Еще 73 московских автобуса появится в Ярославле летом

Автобусы исправны, и это главное
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Автобусы из Москвы исправныАвтобусы из Москвы исправныФото: Правительство Ярославской области
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Правительство Москвы отдаст Ярославлю 73 автобуса. Очередная партия ЛиАЗов большого и среднего класса прибудет в город в июле.

– Подвижной состав осмотрели специалисты транспортного комплекса Ярославской области, – рассказала Екатерина Галеева, и. о. директора регионального департамента транспорта. – Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту при перевозке пассажиров.

Сейчас правительства оформляют все нужные документы. К середине лета старая новая техника пополнит ярославский автопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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