2019-05-13T19:08:20+03:00
Происшествия

Били и почти добили: в Ярославле посадили двух бывших сотрудников колонии

Преступники получили по пять лет строгача
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Колония №1, где работали преступникиКолония №1, где работали преступникиФото: Роман РЫЖИКОВ
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Двум бывшим сотрудникам ярославской колонии вынесли приговор. Их обвинили в избиениях трех заключенных. Каждый получил больше пяти лет колонии строгого режима. К счастью для самих преступников, сидеть они будут в другой колонии.

- Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года злоумышленники, являясь сотрудниками регионального УФСИН России, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили трех мужчин, содержащихся в ФКУ СИЗО-1, в результате чего здоровью одного из потерпевших был причинен тяжкий вред, - рассказали ярославские следователи.

А тот самый потерпевший с тяжким вредом здоровью получил миллион рублей компенсации. Из-за побоев ему пришлось удалить селезенку. Пострадавший и его адвокат собираются обжаловать приговор, потому что и компенсацию, и срок снизили. Компенсацию - вдвое, срок - одному из обвиняемых на пару месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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