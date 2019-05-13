2019-05-13T17:15:44+03:00
Общество

В Ярославле могут запретить трясти с балконов половики

Этот вопрос подняли депутаты городского муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцам могут запретить трясти покрывала и половики на балконе.Ярославцам могут запретить трясти покрывала и половики на балконе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле могут запретить трясти с балконов половики. Этот вопрос депутаты муниципалитета обсудили на заседании комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства 13 мая.

- Ко мне обратилась жительница города с жалобой на то, что ее соседи сверху трясут половики на балконе, и вся грязь оседает у нее, - рассказал депутат Михаил Писарец.

Представители мэрии ответили, что наказать за это трудно, так как не понятно, какую норму нарушают такие жители. Тем не менее, председатель комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин призвал коллег задуматься над тем, чтобы прописать возможный запрет таких действий в нормативном акте.

- Такая проблема существует. Подумать на эту тему можно. Это позволит соседям разговаривать не просто по понятиям, а со ссылкой на закон, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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