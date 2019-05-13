В Ярославской области люди стали меньше умирать

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-13T17:07:06+03:00

С 2017 года смертность уменьшилась на 1,2 тысячи человек

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В Ярославской области снизилась смертность. За последние два года эти показатели уменьшись на 1,2 тысячи человек. С 2018 года, по данным Россата, жители области стали умирать меньше на 3,7%. Если учитывать ярославцев, которые умерли за пределами региона, то показатель составит 3,2%.

От болезней системы кровообращения теперь умирает на 3% меньше людей, чем в прошлые годы. Среди трудоспособного населения эта цифра снизилась на 6,7%.

По данным министерства здравоохранения России в первом квартале этого года в Ярославской области умерло на 179 человек меньше, чем за этот же период в прошлом году.

– Из 4701 умерших жители старше 80 лет составили 33,7%, что в абсолютных цифрах – 1584, – прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В возрастной группе от 70 до 80 лет смертность составляет 24,3%. Это значит, что 58% смертей приходятся на взрослое население.

Наш регион по темпам снижения смертности находится на одном уровне с Москвой. Этот показатель составляет 0,5 промилле.

– По уровню общей смертности мы делим 17-20 место с Карелией, Кировской и Амурской областями, - поделился заместитель Председателя Правительства Игорь Селезнев. – А вот по темпу падения смертности лучше нас – 43 региона. Ярославская область здесь занимает 44 место.

ИСТОЧНИК KP.RU