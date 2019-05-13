Рыбинск на два дня останется без горячей воды из-за ремонтных работ
Отключение продлится с 15 по 16 мая
Подача газа на котельные города будет остановлена.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В администрации Рыбинска сообщили, что город на несколько дней останется без горячего водоснабжения. Воду отключат в девять часов утра 15 мая, а включить планируют после девяти часов вечера 16 мая. Отключение связано с ремонтными работами на сетях.
- Ремонт будет проводить компания ООО «Газпром трансгаз Ухта», - уточнили в пресс-службе мэрии Рыбинска. - В связи с этим подача газа на котельные города будет остановлена.
Без газа останутся котельные «Полиграф», «Тема», «Сельхозтехника», «Военная база», «Нефтебаза», «Ягутка», «Мариевка», «Мясопродукт» и «Воентелеком».
ИСТОЧНИК KP.RU