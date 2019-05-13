Ярославец пропал 8 мая на берегу Которосли: следователи организовали доследственную проверку

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-13T16:49:00+03:00

Если вы что-нибудь знаете, сообщите в полицию

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8 мая 2019 года Павел Викторович Архипов отдыхал на берегу реки Которосль. С этого момента его местонахождение неизвестно. Мужчине 28 лет, выглядит на 30. Он среднего телосложения, рост – 190 сантиметров, глаза голубые.

Следственный отдел по Кировскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области организовал доследственную проверку.

Если вы знаете, где находится Павел, сообщите по телефону 02 или следственный отдел по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области по телефону 8(4852) 72-24-29.

ИСТОЧНИК KP.RU