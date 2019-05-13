В Угличском районе пропал 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-13T16:26:15+03:00

Михаил был одет в черный костюм с нашивками «Охрана» на груди и спине, серые кроссовки и серую кепку Фото: СУ СКР по Ярославской области

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10 мая 2019 года Михаил Васильевич Моряков пропал в поселке Епихарка Угличского района Ярославской области. Мужчине 33 года. Рост – 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, карие глаза. Был одет в черный костюм с нашивками «Охрана» на груди и спине, серые кроссовки и серую кепку.

– По данному факту следственным отделом по городу Угличу следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области.

Если вы что-то знаете о местонахождении Михаила, звоните по телефонам 02 или в следственный отдел по городу Угличу следственного управления СК России по Ярославской области по телефону 8(48532) 2-50-20.

ИСТОЧНИК KP.RU