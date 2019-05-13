2019-05-13T15:43:17+03:00
Происшествия

Директор ярославского предприятия задолжал более 1 миллиона рублей своим сотрудникам

За невыплату заработной платы возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В настоящий момент проводятся следственные действияВ настоящий момент проводятся следственные действияФото: СУ СКР по Ярославской области
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Ярославские следователи возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего генерального директора «Спецэнергостроя». С февраля по май 2018 года организация, которой руководит подозреваемый, не выплачивала сотрудникам зарплату. Долг превысил 1 миллион рублей.

Сейчас идут допросы, изучается документация и финансовая отчетность.

– Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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