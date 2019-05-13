Ярославские «Живые уроки» рекомендованы школьникам всей страны

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-13T15:38:05+03:00

Особенно были выделены программы по космонавтике и литературе

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В Ярославской области прошли сертификацию 24 программы проекта «Живые уроки», который появился в России в 2012 году. Главная задача этой программы состоит в том, чтоб в интерактивной форме рассказывать школьникам о культуре и истории разных регионов страны.

– Богатейшее наследие Ярославского региона позволяет туристическим операторам предлагать разные продукты для изучения литературы, истории, космонавтики, географии и физики, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Реализация федерального проекта «Живые уроки» в основном осуществляется в осенне-весенний период, это дает нам возможность увеличить туристический поток в «низкий» сезон.

Большая часть сертифицированных маршрутов региона проходит через Ярославль, Ростов, Мышкин, Тутаев, Рыбинск, Углич, Гаврилов-Ям и Переславль-Залесский. Больше всего эксперты выделили программы по космонавтике и литературе. Стоит отметить, что участниками данного проекта стали более 42 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU