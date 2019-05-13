В Ярославле эвакуируют вокзалы и торговые центры

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-13T15:54:00+03:00

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В Ярославле эвакуировали автовокзал. На месте сейчас работают спасатели и полиция. Людей не подпускают к зданию и не сообщают подробности. В правоохранительных органах пока так же не комментируют происходящее.

Кроме того, поступило сообщение об эвакуации нескольких крупных торговых центров, аэропорта "Туношна" и железнодорожного вокзала Ярославль Главный. Информацию о выезде по запросу УМВД подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной стал анонимный звонок о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU