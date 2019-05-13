В Ярославле эвакуируют вокзалы и торговые центры
На местах работает полиция и МЧС
Здание оцепили и никого не подпускаютФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:
В Ярославле эвакуировали автовокзал. На месте сейчас работают спасатели и полиция. Людей не подпускают к зданию и не сообщают подробности. В правоохранительных органах пока так же не комментируют происходящее.
Кроме того, поступило сообщение об эвакуации нескольких крупных торговых центров, аэропорта "Туношна" и железнодорожного вокзала Ярославль Главный. Информацию о выезде по запросу УМВД подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.
По предварительным данным, причиной стал анонимный звонок о минировании.
ИСТОЧНИК KP.RU