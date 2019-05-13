2019-05-13T15:54:00+03:00
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и торговые центры

На местах работает полиция и МЧС
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Здание оцепили и никого не подпускаютЗдание оцепили и никого не подпускаютФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле эвакуировали автовокзал. На месте сейчас работают спасатели и полиция. Людей не подпускают к зданию и не сообщают подробности. В правоохранительных органах пока так же не комментируют происходящее.

Кроме того, поступило сообщение об эвакуации нескольких крупных торговых центров, аэропорта "Туношна" и железнодорожного вокзала Ярославль Главный. Информацию о выезде по запросу УМВД подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной стал анонимный звонок о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24