Дома грязно, мать пьяная: у жительницы Ярославской области забрали годовалых двойняшек
Судебные приставы Ростовского района приехали к нерадивой матери, чтобы забрать у нее детей. Годовалого брата и сестру передадут органам опеки и попечительства. Сейчас малыши пребывают в реабилитационном центре. У двойняшек есть подозрения на бронхит.
Ранее суд лишил многодетную мать родительских прав. Женщина выпивала, не заботилась о своих детях, не следила за состоянием здоровья, практически не кормила.
Предыдущих малышей у асоциальной матери также забрали.
– По оценке специалистов, санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения, в котором проживали дети, не соответствует установленным нормам: в квартире царит беспорядок, одежда и вещи разбросаны по полу, а вся имеющаяся в квартире мебель старая и грязная, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Теперь гражданке придется очень постараться, чтобы вернуть родных детей под свое крыло.
ИСТОЧНИК KP.RU