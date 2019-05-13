Дома грязно, мать пьяная: у жительницы Ярославской области забрали годовалых двойняшек

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-13T15:13:50+03:00

Предыдущих малышей у асоциальной матери также забрали/ФОТО: УФССП по Ярославской области

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Судебные приставы Ростовского района приехали к нерадивой матери, чтобы забрать у нее детей. Годовалого брата и сестру передадут органам опеки и попечительства. Сейчас малыши пребывают в реабилитационном центре. У двойняшек есть подозрения на бронхит.

Ранее суд лишил многодетную мать родительских прав. Женщина выпивала, не заботилась о своих детях, не следила за состоянием здоровья, практически не кормила.

Предыдущих малышей у асоциальной матери также забрали.

– По оценке специалистов, санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения, в котором проживали дети, не соответствует установленным нормам: в квартире царит беспорядок, одежда и вещи разбросаны по полу, а вся имеющаяся в квартире мебель старая и грязная, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Теперь гражданке придется очень постараться, чтобы вернуть родных детей под свое крыло.

ИСТОЧНИК KP.RU