Ярославец перенес забор по требованиям приставов, потому что они хотели арестовать его БМВ

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-13T13:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Заволжского района должен был убрать забор с чужого земельного участка. Делать это мужчина не спешил. В сроки, отведенные судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, ярославец не уложился. Тогда представители власти перешли к более радикальным мерам и выяснили, что у должника есть хорошая машина БМВ. Они вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Это подействовало! Мужчина как раз собирался продать свой автомобиль. Пришлось перенести забор, и начать жить спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU