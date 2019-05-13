2019-05-13T13:46:01+03:00
Общество

Ярославец перенес забор по требованиям приставов, потому что они хотели арестовать его БМВ

Радикальные меры хорошо подействовали на должника
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина как раз собирался продать свой автомобиль/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиМужчина как раз собирался продать свой автомобиль/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Житель Заволжского района должен был убрать забор с чужого земельного участка. Делать это мужчина не спешил. В сроки, отведенные судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, ярославец не уложился. Тогда представители власти перешли к более радикальным мерам и выяснили, что у должника есть хорошая машина БМВ. Они вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Это подействовало! Мужчина как раз собирался продать свой автомобиль. Пришлось перенести забор, и начать жить спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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