Пожилой мужчина жестоко убил свою жену в деревне под Ярославлем

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-13T13:39:56+03:00

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В воскресенье, 12 мая, в деревне Пружинино Гаврилов-Ямского района произошло жестокое убийство. 63-летний местный житель расправился со своей 60-летней супругой. Сейчас мужчина задержан. Раньше он не попадал в поле зрения правоохранителей.

- Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 60-летней женой, нанес ей не менее 20 ударов ножом в область грудной клетки и живота, - приводят страшные подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области. – Женщина скончалась на месте.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU