Ярославцев позвали очистить берега рек и озер от мусора

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-13T13:33:55+03:00

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14 мая в Ярославской области начинается всероссийская акция «Вода России». В ее рамках все желающие могут принять участие в расчистке берегов рек и озер.

В первый день акции уборка пройдет в Высоковском бору Рыбинского района. Волонтеров доставят на место на автобусе, который отправится от здания областного департамента охраны окружающей среды и природопользования на улице Свободы, 62 в 8 часов 15 минут.

Для участников мероприятия подготовят солдатскую кашу, пироги и музыкальную программу. Наиболее активных волонтеров наградят призами.

Напомним, акция проводится Министерством природных ресурсов и экологии России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года. В Ярославской области она проходила и в прошлом году. Тогда в ней приняли участие 1358 волонтеров. От мусора было очищено более 146 километров вдоль берегов Рыбинского водохранилища, озера Неро, рек Волга, Которосль, Сить, Устье, Корожечна, Сабля.

ИСТОЧНИК KP.RU