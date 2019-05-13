В Ярославле мужчина пустил пожить к себе знакомого, а тот украл телевизор и акустическую систему

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-13T13:09:07+03:00

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В Красноперекопском районе у местного жителя украли телевизор и акустическую систему. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался 29-летний знакомый пострадавшего. Он попросился пожить, но не постеснялся в отсутствии хозяина квартиры вынести технику. В полиции подозреваемый во всем сознался.

– Следственным отделом ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU