В Ярославле мужчина пустил пожить к себе знакомого, а тот украл телевизор и акустическую систему
Полиция нашла наглого квартиранта
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В Красноперекопском районе у местного жителя украли телевизор и акустическую систему. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался 29-летний знакомый пострадавшего. Он попросился пожить, но не постеснялся в отсутствии хозяина квартиры вынести технику. В полиции подозреваемый во всем сознался.
– Следственным отделом ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU