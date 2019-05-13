2019-05-13T12:19:48+03:00
Происшествия

В Ярославской области житель Омска угнал машину и украл деньги, чтобы вернуться с подработки домой

Его поймали, возбудили уголовное дело и заключили под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ростове Великом 26-летний житель Омска угнал машину. Он взял со стройки в деревне Макарово, где работал подсобным рабочим, ключи от «Опеля» и 10 тысяч рублей. Когда пропажу обнаружили, сообщили в полицию.

– Оперативным дежурным ориентировка о розыске автомашины незамедлительно была направлена всем наружным нарядам, несущим службу по охране общественного порядка в городе и районе, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Скоро сотрудники полиции заметили автомобиль и стали его преследовать, вызвав подмогу. Водителя задержали.

Молодой человек признался, что хотел поехать домой, но денег у него не было. Тогда омич решился на преступление. Парень был ранее судим за аналогичные преступления.

Были возбуждены уголовные дела по двум статьям – «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемого заключили под стражу. Идет расследование. Омич может попасть за решетку на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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