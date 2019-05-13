В Ярославле загорелся детский сад

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-13T11:23:39+03:00

Здание еще не введено в эксплуатацию

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В микрорайоне Яблоневый посад загорелся строящийся детский сад. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 10.36 утра. Объект еще не введен в эксплуатацию. Площадь пожара небольшая – 10 квадратных метров. Огонь уже потушен.

Фотографии появились в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

– Детский сад жалко. Надеюсь сдача в эксплуатацию не сдвинется, – написал в комментариях пользователь под ником Dgonid Maloi.

Очевидцы сообщают, что тушить пожар приехало три пожарные машины. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU