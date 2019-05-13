2019-05-13T10:06:02+03:00
Происшествия

На Советской в Ярославле перевернулась иномарка

Выезжающая на перекресток по Республиканской женщина на джипе не уступила дорогу и устроила серьезную аварию
Роман РЫЖИКОВ
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Алексей Ермолаев, Первый Ярославский автопортал /vk.comАлексей Ермолаев, Первый Ярославский автопортал /vk.com
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В понедельник, 13 мая, на пересечении улиц Советской и Республиканской произошло серьезное ДТП. Утром, когда еще не работали светофоры, здесь столкнулись две иномарки. Легковушка двигалась по главной дороге от красной площади, когда ей в бок врезался джип, выезжающий на перекресток по республиканской со стороны Октябрьской площади. От удара машину отбросило на светофор. Из перевернувшегося автомобиля выбрался мужчина. Через какое-то время из джипа вышла женщина.

На месте работали медики, спасатели и сотрудники ДПС. Информация уточняется

ДТП Советская/Республиканская Ярославль 13.05.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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