На Советской в Ярославле перевернулась иномарка
В понедельник, 13 мая, на пересечении улиц Советской и Республиканской произошло серьезное ДТП. Утром, когда еще не работали светофоры, здесь столкнулись две иномарки. Легковушка двигалась по главной дороге от красной площади, когда ей в бок врезался джип, выезжающий на перекресток по республиканской со стороны Октябрьской площади. От удара машину отбросило на светофор. Из перевернувшегося автомобиля выбрался мужчина. Через какое-то время из джипа вышла женщина.
На месте работали медики, спасатели и сотрудники ДПС. Информация уточняется
ДТП Советская/Республиканская Ярославль 13.05.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU