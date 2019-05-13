2019-05-13T09:51:38+03:00
Происшествия

Страшная ревность: житель Ярославской области поджег дверь своей подруги

Подозреваемого задержали
Екатерина РЯБЦЕВА
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В поселке Каменники Рыбинского района 48-летний мужчина поджег входную дверь в квартире подруги. Он сложил свои вещи и поднес к ним открытый огонь. Инцидент произошел на почве ревности, а ущерб составил более 6 тысяч рублей. Злоумышленник был ранее судим. Хозяйка квартиры обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. Ревнивец может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Еще один случай на почве ревности произошел в Рыбинске. Мужчина изуродовал машину своей знакомой: побил стекла, зеркала и кузов. Полиция задержала вспыльчивого приятеля и возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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