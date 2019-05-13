Под Ярославлем мужчина нашел готовый артиллерийский снаряд с поврежденным взрывателем

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-13T09:41:58+03:00

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В Борисоглебском районе мужчина наткнулся на что-то похожее на артиллерийский снаряд. Находка была сделана недалеко от деревни Карпунино. Обнаружив предмет, местный житель сразу позвонил в полицию, и не зря – оказалось, это и правда был 150-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На заржавевшем снаряде был поврежден взрыватель, что составляло еще большую опасность.

На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Саперы взорвали опасную находку накладным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU