Под Ярославлем мужчина нашел готовый артиллерийский снаряд с поврежденным взрывателем
Смертоносная находка пролежала в деревне Карпунино со времен Великой Отечественной войны
Фото: Росгвардия/vk.com
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В Борисоглебском районе мужчина наткнулся на что-то похожее на артиллерийский снаряд. Находка была сделана недалеко от деревни Карпунино. Обнаружив предмет, местный житель сразу позвонил в полицию, и не зря – оказалось, это и правда был 150-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На заржавевшем снаряде был поврежден взрыватель, что составляло еще большую опасность.
На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Саперы взорвали опасную находку накладным зарядом.
ИСТОЧНИК KP.RU