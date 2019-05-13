В Рыбинске мужчина из мести разбил автомобиль подруги

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-13T09:25:20+03:00

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Жительница Рыбинске обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то разбил ее машину. Пострадали стекла, зеркала и кузов автомобиля. Ущерб оказался достаточно серьезный – больше ста тысяч рублей.

Оказалось, машину изуродовал 28-летний знакомый заявительницы. Мужчина решил отомстить за старые обиды. Когда его задержали полицейские, он признался, что разбитая машина – его рук дело.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU