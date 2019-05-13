2019-05-13T08:58:20+03:00
Происшествия

На Суздалке в Ярославле мальчик на велосипеде вылетел под колеса иномарки

Ребенка увезли на скорой
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Жесть Ярославль"/vk.comФото: "Жесть Ярославль"/vk.com
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Вечером в воскресенье, 12 мая, на Суздалке в Ярославле произошло ДТП с участием ребенка. Недалеко от дома № 39 корпус 4 по улице Калинина мальчик на велосипеде вылетел под колеса иномарки. Школьник появился на проезжей части так быстро, что водитель не успел избежать столкновения и сбил велосипедиста. Мальчика с травмами увезли на скорой.

В соцсетях развернулся спор по поводу случившегося: виноват ребенок или водитель.

-Сейчас уже столько машин, мрак! Не погуляешь нормально. И справа, и слева, и сзади, отовсюду и едут, и едут, и едут... Как гулять… Постоянно машины... Это дети, они не могут быть настолько внимательны... Они увлекаются чем-то одним и все, теряются... На то мы и взрослые люди, чтоб соображать быстрее... Ребёнок, даже завидев машину, может не ломануться дорогу перебегать, а впасть в ступор и застыть на месте от страха... Что ж теперь, давить его... Ааааа не успел, не успел. – считает Екатерина Катина.

- Сам являюсь водителем и просто боюсь этой дорог,.- написал другой подписчик группы «Жесть Ярославль» в Вконтакте.- Это проезжая часть, и детей здесь бегает очень много. Крайне опасно оказаться на месте водителя и ребёнка. Но от водителя мало что зависело.

Суздалка 12.05 сбили ребенка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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