Голый мужчина в центре Ярославля шокировал прохожих
Пользователи соцсетей гадают, что заставило человека выйти на улицу в таком виде
Фото: Sofa Zakomoldina, Подслушано в Ярославле/vk.com
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Майская жара сводит с ума ярославцев. В здравом уме явно никто не станет появляться без одежды в самом центре города, как это сделал один из местных жителей. Сегодня утром, около 7:30, на улице Свободы люди шарахались от голого мужчины. Нашлись и те, кто захотел сделать фото на память и поделиться им с пользователями соцсетей.
- Наверное, последний платеж внёс за ипотеку. – пишут одни.
- Готовится к введению налога на одежду. – острят другие
А вот жители Заволжского района предположили, что это тот самый голый мужчина, который 8 мая ворвался в один из подъездов и напугал женщину с ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU