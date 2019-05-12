Голый мужчина в центре Ярославля шокировал прохожих

СЕГОДНЯ 20:13 2019-05-12T20:13:42+03:00

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Майская жара сводит с ума ярославцев. В здравом уме явно никто не станет появляться без одежды в самом центре города, как это сделал один из местных жителей. Сегодня утром, около 7:30, на улице Свободы люди шарахались от голого мужчины. Нашлись и те, кто захотел сделать фото на память и поделиться им с пользователями соцсетей.

- Наверное, последний платеж внёс за ипотеку. – пишут одни.

- Готовится к введению налога на одежду. – острят другие

А вот жители Заволжского района предположили, что это тот самый голый мужчина, который 8 мая ворвался в один из подъездов и напугал женщину с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU