Зеленые глаза и татуировки. В Ярославле разыскивают пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-12T17:59:26+03:00

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В субботу, 11 мая, в Ярославле пропал человек. Около 18:30 26-летний Никита Лукашин вышел из дома, и с тех пор его никто не видел.

Молодой человек высокого, около 180 см, роста, худощавого телосложения, был одет во все темное: предположительно, черная куртка, под ней темная футболка, темно-синие джинсы и черные кроссовки. С собой у пропавшего была черная сумка с красными полосками.

У пропавшего темные волосы, зеленые глаза. Молодой человек носит очки. Из особых примет, татуировки на обеих руках от плеч до локтей.

Если вы знаете, где может находиться Никита, или видели его после 18:30 11 мая, пожалуйста, позвоните по телефону: 8(800)700 54 52 или по телефону 112

ИСТОЧНИК KP.RU