Пригрел змею: ярославец пустил друга пожить и остался без техники
В благодарность за гостеприимство мужчина ограбил знакомого
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Еще одно происшествие на Перекопе. На этот раз обошлось без рукоприкладства, но не без ударов в спину. Ярославца обокрал друг, которого потерпевший пустил на время пожить. В благодарность за гостеприимство 29-летний мужчина вынес акустическую систему и телевизор.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина уже дал признательные показания.
Видимо, жители Красноперекопского района неравнодушны к зрелищам. Так, молодой местный житель вынес из квартиры мужчины, сделавшего ему замечание, телевизор и планшет, заодно поколотив жену пристыдившего шумную компанию пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU