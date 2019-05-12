2019-05-12T12:55:29+03:00
Происшествия

Попросили не шуметь: ярославец избил хозяйку квартиры и украл телевизор, пока хозяин ненадолго вышел

Мужчина сделал замечание шумной компании за несколько минут до нападения
Роман РЫЖИКОВ
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На Перекопе в Ярославле произошло дерзкое преступление. 23-летний парень ворвался в незапертую квартиру, избил хозяйку, похитил технику и попытался скрыться.

Дверь квартиры была открыта – незадолго до нападения оттуда вышел мужчина, сделал замечание двум шумевшим в подъезде парням и куда-то ушел. Злоумышленник воспользовался моментом. Когда молодой грабитель спускался на выход с телевизором и планшетом, на лестнице он встретил уже знакомого хозяина квартиры. С перепугу парень выронил телевизор, врезал мужчине и убежал. Далеко уйти не удалось – на улице его задержали полицейские, которые уже направлялись по адресу.

На парня завели уголовное дело по статье «Грабеж», уже не первое на его счету. Решается вопрос о заключении его под стражу. Идет расследование

ИСТОЧНИК KP.RU

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