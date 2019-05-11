Футбол "Михалыч" вернулся, чтобы победить и со скамейки запасных

11 Май 20:45 2019-05-11T20:45:22+03:00

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После выездной победы над "Лучом", когда наставник нашей команды Александр Побегалов из-за дисквалификации вынужден был руководить своими подопечными не со скамейки запасных, а с трибуны, к домашней игре с Томском "Михалыч" уже был на своём рабочем месте. Но результат снова оказался победным, хотя и, как говорится, не без приключений. Отчасти почву для приключений подбросила погода. Столбик термометра в субботу добрался до отметки +27. Ярославцы к этому оказались более адаптированными, нежели сибиряки. Уже на 1-й минуте у ворот гостей был острый момент. Правда, довести его до голевого не удалось. Зато спустя 5 минут резкий прессинг от парней "Михалыча" на чужой половине поля реализовался в гол. Владислав Камилов в штрафной сделал настолько убийственный для гостей пас, скинув мяч себе за спину, но на ход Сергею Самодину, что тому от лицевой линии осталось только выбрать автора гола. Автором Сергей выбрал своего капитана Эльдара Низамутдинова, в одиночестве занявшего позицию на другом краю вратарской - 1:0! Комбинация получилась настолько эффектной, что томичи как в ступор впали. Но кто бы мог тогда подумать, что этот гол станет победным. А ведь на 14-й минуте Эльдар мог не только стать дважды героем матча, но и практически предопределить окончательно итог игры. Через десять минут вступает в игру вратарь гостей, который с трудом парирует сложный удар Камилова, но мяч остается во вратарской и к нему устремляется Низамутдинов и... Но его удар по пустым, вроде, воротам гостей успевает парировать вратарь. Эльдар в отчаянии падает на траву и лупит по земле руками. Через десять минут ещё раз "вступает" в игру "рамка" ворот "Томи". Мяч после удара Сергея Самодина попадает в стойку, и у наших есть шанс для разящего удара. Но удар не получается. И тут гости, словно очнувшись, включают скорости и нагнетают давление. Активность томичей выглядит угрожающей, но характерно, что у ворот Дмитрия Яшина остроты не возникает, настолько четко и грамотно наши разбирают атаки и блокируют их развитие. После перерыва "Шинник" переходит на игру вторым номером, экономя силы и ловя удачные моменты. И этот план сработал. Яшину практически не довелось демонстрировать класс, ограничиваясь верховыми мячами. Гол Низамутдинова так и остался единственным и победным. У "Шинника" теперь 56 очков и твердая позиция в борьбе за зону стыков.

"Шинник"-"Томь "- 1:0 (1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU