2019-05-11T18:50:43+03:00
Происшествия

Ярославец украл у банковского работника мобильник

Мужчину удалось задержать по горячим следам
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ленинском районе Ярославля банковский работник оставил свой телефон на подоконнике в помещении кредитно-финансового учреждения. Когда мужчина потерял бдительность, гаджет украли. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Полиция установили личность подозреваемого. Вором оказался 36-летний ярославец. Он дал признательные показания и вернул телефон.

– Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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