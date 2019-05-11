В Ярославле мошенники через социальные сети украли у женщины 9 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-11T17:15:50+03:00

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Жительница Фрунзенского района обратилась в полицию. 33-летняя женщина рассказала, что ей написал знакомый в одной из социальных сетей. Мужчина просил срочно финансово помочь и одолжить небольшую сумму. Недолго думая, доверчивая ярославна перевела на указанный счет 9 тысяч рублей.

Чуть позже женщина узнала, что страницу ее приятеля взломали, и мужчина ни у кого не просил помощи. От его лица действовали злоумышленники.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полиция ведет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU